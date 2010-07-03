Похитителей 680 тысяч рублей у пенсионерки задержали в Подмосковье

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Сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении мошенничества в отношении пенсионерки в Подмосковье, передает Агентство "Москва".

Как рассказали в пресс-службе МВД по Московской области, мошенники позвонили 66-летней жительнице городского округа Домодедово и представились сотрудниками полиции.

Они сообщили, что обманувшие ее ранее экстрасенсы задержаны и осуждены. В связи с этим женщине якобы полагается компенсация 1,5 миллиона рублей.

В замен они потребовали оплатить "налог" в размере 680 тысяч рублей. Потерпевшая согласилась и перевела требуемую сумму на банковскую карту правонарушителей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух мужчин и женщину в возрасте от 26 до 31 года, уроженцев Татарстана и ближнего зарубежья.

22 июля полиция задержала телефонных мошенников, которые под предлогом компенсации за приобретенные биологические добавки выманили у пенсионеров 12 миллионов рублей.