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11:48

Москвичка заплатила 250 тыс рублей за изгнание "ангела смерти"

происшествия общество

11:48

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Фото: depositphotos/eddiephotograph

Жительница столицы отдала деньги якобы экстрасенсу за изгнание "ангела смерти". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, в правоохранительные органы поступило заявление от 58-летней жительницы Москвы. Женщина рассказала, что в марте прошлого года во время просмотра телевизора она обратила внимание на программу, в которой экстрасенс принимала звонки от граждан и помогала им с проблемами.

Заявительница позвонила по указанному в программе номеру. Через некоторое время с ней связалась женщина, представившись украинской целительницей и экстрасенсом Ильмирой Дербенцевой. Она заявила, что к заявительнице пришел "ангел смерти", которого необходимо изгнать в кратчайшие сроки, после чего было проведено несколько сеансов на сумму 250 тысяч рублей.

Как заявила женщина, накануне она поняла, что ее обманули, и решила обратиться в органы внутренних дел. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Уточняются обстоятельства произошедшего.

В апреле текущего года столичные полицейские вскрыли сеть лжеэкстрасенсов в Москве, Подмосковье и Тульской области. В правоохранительные органы обратилась 78-летняя москвичка, которая рассказала, что перевела мошенникам три миллиона рублей, попавшись на их уловку.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Задержаны 12 подозреваемых от 32 до 46 лет. При обыске у них нашли и изъяли банковские карты, платежные поручения и компьютерную технику с базой клиентов.

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происшествия общество

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