Москвичка заплатила 250 тыс рублей за изгнание "ангела смерти"

Жительница столицы отдала деньги якобы экстрасенсу за изгнание "ангела смерти". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, в правоохранительные органы поступило заявление от 58-летней жительницы Москвы. Женщина рассказала, что в марте прошлого года во время просмотра телевизора она обратила внимание на программу, в которой экстрасенс принимала звонки от граждан и помогала им с проблемами.
Заявительница позвонила по указанному в программе номеру. Через некоторое время с ней связалась женщина, представившись украинской целительницей и экстрасенсом Ильмирой Дербенцевой. Она заявила, что к заявительнице пришел "ангел смерти", которого необходимо изгнать в кратчайшие сроки, после чего было проведено несколько сеансов на сумму 250 тысяч рублей.
Как заявила женщина, накануне она поняла, что ее обманули, и решила обратиться в органы внутренних дел. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Уточняются обстоятельства произошедшего.
В апреле текущего года столичные полицейские вскрыли сеть лжеэкстрасенсов в Москве, Подмосковье и Тульской области. В правоохранительные органы обратилась 78-летняя москвичка, которая рассказала, что перевела мошенникам три миллиона рублей, попавшись на их уловку.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Задержаны 12 подозреваемых от 32 до 46 лет. При обыске у них нашли и изъяли банковские карты, платежные поручения и компьютерную технику с базой клиентов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.