Магический салон. Как проверяют экстрасенсов в России

В России могут изменить систему сертификации услуг целителей, магов и экстрасенсов. Поправки в соответствующий закон рассматривает Госдума, сообщает сайт "Аргументы и факты". Видеоблогер Михаил Лидин рассказал, как в России проверяют экстрасенсов.
По его словам, чтобы стать экстрасенсом и открыть собственный "магический салон", достаточно просто заполнить заявление и договор, подать документы, а затем оплатить квитанцию. Больше ничего не требуется. Причем проверять способности человека никто не будет.
Система добровольной сертификации зарегистрирована в Росстандарте, однако Лидин задается вопросом, зачем это нужно. Он считает, что экстрасенсы делятся на две категории: откровенные мошенники, которые знают, что обманывают, и идут на преднамеренную ложь, и те, кто сам себя убедил в своих способностях.
Он отметил, что часто одно другого не исключает – человек может намеренно врать, но одновременно верить в свои способности.
Ранее в Мосгордуме предложили создать реестр лжемагов и объединить всех экстрасенсов в профессиональную ассоциацию. По мнению председателя комиссии столичного парламента по делам общественных объединений и религиозных организаций Антона Палеева, реестр лжеколдунов позволит дать правовую оценку их действиям.
Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов предлагал запретить деятельность экстрасенсов и приравнять их к проституткам. По мнению Милонова, магов нужно сажать в тюрьму.
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