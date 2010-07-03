Ведомство по надзору в сфере магических услуг может появиться в России

Потомственная ведьма Алена Полынь (Елена Суликова) подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда "Ведомство по надзору в сфере магических услуг", сообщает Агентство "Москва".
По документу товарный знак регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг №35, 38, 41, 45. Это позволяет заниматься административным управлением и менеджментом в сфере бизнеса, рекламой, образованием и воспитанием, дрессировкой животных, организацией различных мероприятий, оказывать юридические и консультационные услуги.
Как заявила сама Полынь, под брендом появится ассоциация, контролирующая работу ясновидящих и колдунов. Туда смогут обратиться пострадавшие от магов-мошенников и шантажистов. Она пояснила, что в первую очередь там будут помогать юридически, в том числе при обращении к правоохранителям.
Полынь отметила, что уже есть реестр магов и колдунов. В него входят люди, имеющие силу. Планируется также создать черный список, куда войдут недобросовестные колдуны.
"Магией должны заниматься люди, которые готовы помогать, и, по крайней мере, не брать деньги, если у них не получается", – считает ведьма.
Она подчеркнула, что собирается предложить некоторым депутатам Госдумы вынести вопрос о легализации занятий магией.
"Если говорить об отдаленной перспективе, то мы надеемся на создание министерства магии на основе ведомства. Кроме того, сейчас мы работаем над созданием "Нравственного кодекса" по аналогии с "Этическим кодексом адвоката", – рассказала Полынь.
Ранее она хотела подать в суд на Виталия Милонова, который назвал Полынь лгуньей, мошенницей или сумасшедшей. Он добавил, что видит у ведьмы рога и чувствует запах серы. По мнению депутата, магов нужно сажать в тюрьму.
Милонов предлагал запретить деятельность экстрасенсов и приравнять их к проституткам. Полынь полагает, что такие сравнения говорят о болезни психики человека.
Ранее в Мосгордуме предложили создать реестр лжемагов и объединить всех экстрасенсов в профессиональную ассоциацию. По мнению председателя комиссии столичного парламента по делам общественных объединений и религиозных организаций Антона Палеева, реестр лжеколдунов позволит дать правовую оценку их действиям.
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