Колдунья предложила разъяснить разницу между магией и проституцией

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Ведьмы усомнились в психическом здоровье депутата Госдумы Виталия Милонова, который предложил приравнять деятельность экстрасенсов к проституции. Об этом заявила председатель "Союза исследователей наследия народов мира ИСВ", основатель организации "Империя сильнейших ведьм" Алена Полынь.

"С депутатом Виталием Милоновым я бы встретилась и с глазу на глаз, и даже на открытой площадке, чтобы объяснить ему, что сравнивать профессию ведьмы и проститутки нельзя. Это говорит о болезни психики у самого человека, который это заявляет", – цитирует ее Агентство "Москва".

По мнению Полынь, Милонов столкнулся с людьми, пострадавшими от проституток и ведьм, и теперь сравнивает. Она предположила, что он сам пострадал от лжемагов-аферистов.

"И мы очень хотим выйти с ним на контакт и переубедить его. Ведь если запретить магию, то придется запретить ряд фильмов, книг и других художественных произведений, запретить целый пласт культуры", – отметила председатель союза. Мошенники же все равно уйдут в подполье, считает она.

Полынь добавила, что, несмотря на желание объяснить депутату разницу между магией и проституцией, приглашать Милонова в Международный университет магии и колдовства они не собираются. В то же время ведутся переговоры с другими депутатами о возможности легализации магии.

"В университете магии мы обучаем тех, кто уже готов. А Виталий Милонов не готов, потому что он религиозный фанатик, уже дважды сменил религию и нестабилен психически. А с нестабильной психикой магией нельзя заниматься категорически, они вообще ничего не понимают. В целом с депутатами у нас прекрасное взаимодействие, например, с депутатом Мосгордумы Антоном Палеевым, как раз насчет легализации магии и реестра магов", – сказала Полынь. Она полагает, что было бы лучше, если бы магию легализовали по всей стране.

При этом председатель союза поддержала позицию Милонова насчет шоу "Битва экстрасенсов". По ее словам, делать из магии шоу нельзя. Это то же самое, что создавать шоу из хирургической операции, подчеркнула Полынь.

"А занятия магией нужно легализовать, чтобы ведьмы, маги, колдуны и другие "люди силы" работали официально и через ИП, чтобы они платили налоги и занимались магией под своими собственными именами", – заключила она.

Согласно данным министерства юстиции России, некоммерческая организация "Союз исследователей наследия народов мира ИСВ" зарегистрирована в Москве в июле 2018 года. Его председатель – Алена Полынь (Елена Суликова).

Она входит в реестр системы добровольной сертификации услуг психологов, целителей, практиков нетрадиционной медицины и эзотериков Росстандарта и является зарегистрированным экспертом магии. Заявка в Роспатент на регистрацию бренда "Международный университет магии и колдовства" подана Суликовой.

Милонов предлагал запретить деятельность экстрасенсов и приравнять их к проституткам. Депутат сказал, что внес в Госдуму законопроект об уголовной ответственности экстрасенсов за причинение вреда гражданам. Сейчас действует только административная ответственность.

"Битву экстрасенсов" он назвал "мошеннической передачей". Милонов предложил снять новый сезон шоу на Новой Земле, чтобы проверить участников на выживаемость. Кроме того, депутат выступил за запрет на рекламу с экстрасенсами на телевидении.