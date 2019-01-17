В Госдуме предложили снять "Битву экстрасенсов" с участием белых медведей

Фото: Агентство "Москва"/Любимов Андрей

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил снять новый сезон шоу "Битва экстрасенсов" на Новой Земле, чтобы проверить участников на выживаемость.

"Взять экстрасенсов, собрать на передаче "Битва экстрасенсов. Новый сезон". Они все придут. Всех в столыпинские вагоны – и на Новую Землю. Вот там пускай будет битва за еду только, кто выживет из этих экстрасенсов? Вот будет реалити-шоу!" – сказал он, передает Агентство "Москва".

Также, по его словам, программа станет еще интереснее и зрелищнее, если там будут и представители арктической фауны. Например, белые медведи.

Ранее Виталий Милонов предлагал запретить деятельность экстрасенсов и приравнять их к проституткам. Депутат рассказал, что внес в Госдуму законопроект об уголовной ответственности экстрасенсов за причинение вреда гражданам.

Он также назвал шоу "Битва экстрасенсов" "мошеннической передачей". Депутат призвал устроить съемки программы "Суд идет" и осудить на ней несколько экстрасенсов.