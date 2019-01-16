В Госдуме предложили запретить деятельность экстрасенсов

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Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов предложил запретить деятельность экстрасенсов и приравнять их к проституткам.

"Моя большая мечта, чтобы экстрасенсорика была запрещена на территории России. Экстрасенсы, маги, всевозможные целители должны быть вычеркнуты из правового поля, то есть это должен быть род занятий, который был бы синонимом проституции", – заявил Милонов Агентству "Москва".

Депутат рассказал, что внес в Госдуму законопроект об уголовной ответственности экстрасенсов за причинение вреда гражданам. Сейчас действует только административная ответственность.

Он также назвал шоу "Битва экстрасенсов" "мошеннической передачей". Депутат призвал устроить съемки программы "Суд идет" и осудить на ней несколько экстрасенсов.

В конце ноября Милонов предложил пожизненно запретить петь рэп-исполнителю Элджею и обвинил его в употреблении наркотиков.