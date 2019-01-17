Рекламу с экстрасенсами предложили запретить

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести запрет на рекламу с экстрасенсами на телевидении. Он выразил мнение, что экстрасенсы могут быть опасны.
Депутат выразил сожаление в связи с тем, что экстрасенсорика не является порочным действием.
"Сигареты вредны здоровью, есть закон, ограничивающий людей от вреда табачной продукции, алкоголь признан опасным. К сожалению, экстрасенсы более опасны, чем сигареты и алкоголь, но они не запрещены, поэтому надо их совместно признать негодяями и запретить", – заявил Милонов Агентству "Москва".
Ранее он предложил запретить деятельность экстрасенсов и приравнять их к проституткам. Депутат рассказал, что внес в Госдуму законопроект об уголовной ответственности экстрасенсов за причинение вреда гражданам. Сейчас действует только административная ответственность.
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