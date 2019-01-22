Потомственная ведьма подаст в суд на Виталия Милонова

Потомственная ведьма, создательница "Империи сильнейших ведьм" Алена Полынь собирается судиться с членом комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталием Милоновым за оскорбления в ее адрес.

"Мы все записываем. Следующее судебное разбирательство будет с вами", – цитирует ее Агентство "Москва".

На пресс-конференции Милонов назвал Полынь лгуньей, мошенницей или сумасшедшей, которой необходимо вызвать скорую помощь. Он добавил, что видит у ведьмы рога и чувствует запах серы.

Депутат предложил ей угадать, какое фото находится в запечатанном конверте, чтобы проверить ее способности, но она отказалась. Как позже уточнил Милонов, в конверте был снимок Иосифа Сталина.

По мнению Милонова, магов нужно сажать в тюрьму. "Я считаю, что государство не имеет права давать возможность жуликам наживаться на нуждах людей и в трудную минуту давать ложную надежду, обкрадывать их и лишать их перспективы", – заключил он.

Милонов предлагал запретить деятельность экстрасенсов и приравнять их к проституткам. Полынь заявила, что подобные сравнения говорят о болезни психики человека.

"Битву экстрасенсов" он назвал "мошеннической передачей". Депутат также предложил снять новый сезон шоу на Новой Земле, чтобы проверить участников на выживаемость.