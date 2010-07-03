Экстрасенс похитил у пенсионерки более 600 тысяч рублей

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Неизвестный похитил у пенсионерки 627 560 рублей под предлогом оказания экстрасенсорных услуг, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел 30 апреля 2017 года. Пострадавшая – жительница Москвы 1932 года рождения.

После получения материала проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сейчас устанавливается личность злоумышленника.

Накануне пенсионерка 1933 года рождения лишилась около полумиллиона рублей, приняв мошенников за сотрудников отдела социальных выплат.