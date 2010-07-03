Пенсионерка отдала мошенникам полмиллиона рублей

Пенсионерка лишилась около полумиллиона рублей, приняв мошенников за сотрудников отдела социальных выплат.
В полицию обратилась женщина 1933 года рождения. Она рассказала, что проживает в доме на улице Воронцовской. В один из дней ей позвонила неизвестная и представилась начальником отдела социальных выплат. Далее она поинтересовалась, какую сумму наличных хранит у себя дома пенсионерка. А узнав, заявила, что той нужно обменять старые деньги на новые.
"Спустя некоторое время к женщине пришла незнакомая девушка, и пенсионерка передала ей 480 тысяч рублей. Девушка сказала, что забыла печать внизу, забрала деньги и, пообещав скоро вернуться, пропала", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы полиции.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы лжесотрудницы Пенсионного фонда выманили у пенсионерки 204 тысячи рублей. Потерпевшая скинула с балкона сверток с деньгами, после чего девушки скрылись.
Еще один похожий случай произошел в конце мая. Пенсионерка отдала частному мастеру по ремонту квартир 1,5 миллиона рублей, после чего мужчина исчез с деньгами. Женщина осталась в квартире с "голыми" стенами.
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