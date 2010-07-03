Задержана банда лжеэкстрасенсов после "снятия порчи" за 3 млн рублей

Столичные полицейские вскрыли сеть лжеэкстрасенсов в Москве, Подмосковье и Тульской области, сообщает РИА Новости.
В правоохранительные органы обратилась 78-летняя москвичка, которая рассказала, что перевела мошенникам три миллиона рублей, попавшись на их уловку.
На одном из спутниковых каналов пенсионерка увидела передачу с участием якобы экстрасенса, которая обещала содействие в решении проблем. Женщина позвонила по указанному в программе телефону и попросила помочь ее родственнику.
Там ей объяснили, что с ее родственника нужно "снять порчу". Потерпевшая согласилась и на протяжении некоторого времени переводила на счет злоумышленников деньги, общая сумма составила три миллиона рублей.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Задержаны 12 подозреваемых от 32 до 46 лет. При обыске у них нашли и изъяли банковские карты, платежные поручения и компьютерную технику с базой клиентов.
В России могут изменить систему сертификации услуг целителей, магов и экстрасенсов. Поправки в соответствующий закон рассматривает Госдума. Видеоблогер Михаил Лидин рассказал, как в России проверяют экстрасенсов.
По его словам, чтобы стать экстрасенсом и открыть собственный "магический салон", достаточно просто заполнить заявление и договор, подать документы, а затем оплатить квитанцию. Больше ничего не требуется. Причем проверять способности человека никто не будет.
Система добровольной сертификации зарегистрирована в Росстандарте, однако Лидин задается вопросом, зачем это нужно. Он считает, что экстрасенсы делятся на две категории: откровенные мошенники, которые знают, что обманывают, и идут на преднамеренную ложь, и те, кто сам себя убедил в своих способностях.
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