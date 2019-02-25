Пенсионерке сняли порчу за 750 тысяч рублей

Мошенники забрали у пенсионерки в Москве 750 тысяч рублей якобы за обряд по снятию порчи, сообщает РИА Новости.
Женщина обратилась в полицию. По ее словам, она сняла деньги со своего расчетного счета. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества Виталий Милонов ранее предложил запретить деятельность экстрасенсов и приравнять их к проституткам. Депутат уже внес в нижнюю палату парламента законопроект об уголовной ответственности экстрасенсов за причинение вреда гражданам.
Также он считает, что экстрасенсов нужно сажать пожизненно, если их клиент умер. Депутат добавил, что для таких людей отлично подходят тюрьмы и исправительные колонии вроде "Черного дельфина" и "Белого лебедя", и чтобы они там отбывали пожизненное наказание или сидели минимум 10 лет.
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