Милонов предложил сажать экстрасенсов пожизненно

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Экстрасенсов нужно сажать пожизненно, если их клиент умер, заявил член комитета Госдумы по развитию гражданского общества Виталий Милонов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Тех, кто взялся лечить заболевание, и в результате этого наступили необратимые последствия, конечно, сажать в тюрьму, сажать нещадно, потому что эти люди – убийцы. Причем, это люди, которые убивают больного человека, люди с особым цинизмом из корыстных побуждений по предварительному сговору с группой лиц осуществляют это преступление", – заявил парламентарий.

Депутат добавил, что для таких людей отлично подходят тюрьмы и исправительные колонии вроде "Черного дельфина" и "Белого лебедя", и чтобы они там отбывали пожизненное наказание или сидели минимум 10 лет.

Ранее Милонов предложил запретить деятельность экстрасенсов и приравнять их к проституткам. Депутат уже внес в нижнюю палату парламента законопроект об уголовной ответственности экстрасенсов за причинение вреда гражданам.