Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:54

Милонов предложил сажать экстрасенсов пожизненно

власть политика общество

15:54

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Экстрасенсов нужно сажать пожизненно, если их клиент умер, заявил член комитета Госдумы по развитию гражданского общества Виталий Милонов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Тех, кто взялся лечить заболевание, и в результате этого наступили необратимые последствия, конечно, сажать в тюрьму, сажать нещадно, потому что эти люди – убийцы. Причем, это люди, которые убивают больного человека, люди с особым цинизмом из корыстных побуждений по предварительному сговору с группой лиц осуществляют это преступление", – заявил парламентарий.

Депутат добавил, что для таких людей отлично подходят тюрьмы и исправительные колонии вроде "Черного дельфина" и "Белого лебедя", и чтобы они там отбывали пожизненное наказание или сидели минимум 10 лет.

Ранее Милонов предложил запретить деятельность экстрасенсов и приравнять их к проституткам. Депутат уже внес в нижнюю палату парламента законопроект об уголовной ответственности экстрасенсов за причинение вреда гражданам.

власть политика общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика