Шеф-редактор "Битвы экстрасенсов" перевела лжесотруднику банка 500 тысяч рублей

24 октября, 23:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Шеф-редактор телепередачи "Битва экстрасенсов" перевела лжесотруднику банка 500 тысяч рублей, сообщает Агентство "Москва".
В полиции она рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка. Он заявил, что на счетах женщина зафиксированы подозрительные операции. Для сохранения средств нужно следовать его инструкциям.
Злоумышленник убедил ее обналичить 500 тысяч рублей в два приема и перевести на различные счета. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Мошеннических схем, связанных со средствами на банковских картах становится все больше. Недавно сообщалось, что псевдосотрудники банка звонят клиентам и говорят о попытке незаконного перевода денег. Они предлагают скачать специальную программу якобы для безопасности финансов, а на самом деле – чтобы получить доступ к мобильному устройству. Преступники пользуются IP-телефонией, так что у человека при входящем звонке высвечивается номер действующего банка.
Глава компании Group-IB Илья Сачков также отметил, что кибермошенники устанавливают на смартфоны программы удаленного доступа. А в Центробанке предупредили еще об одном способе обмана, когда под видом блокировки подозрительных транзакций преступники совершают хищения средств жертв. Держатели карт передают лжесотрудникам банка контрольные слова, коды подтверждений и другую информацию, дающую возможность украсть деньги.
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