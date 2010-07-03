Эксперт оценил рост числа мошеннических звонков с подменой номеров банков

Фото: Агентство "Москва"/Евгения Смолянская

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов прокомментировал Москве 24 сообщение, что в России возросло число мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации. По его мнению, реализовать схему с подменой номера технически несложно, поэтому следует всегда проверять, кто вам набирает. Это можно сделать, например, перезвонив в свой банк.

"Всегда можно с помощью простейших способов, в том числе переадресации, сделать так, как будто вы звоните с любого номера... Поэтому эта схема крайне опасна. Человек видит знакомый номер своего банка, его о чем-то спрашивают, что-то предлагают, и он с полным доверием относится к тому, кто ему звонит", – пояснил специалист.





Александр Власов эксперт в области информационной безопасности Нужно быть всегда готовым к тому, чтобы проверить, кто вам сейчас звонит.

Для того чтобы защитить себя от мошенников, Власов также посоветовал обращать внимание на памятки по кибербезопасности от вашего банка. Обычно кредитные организации публикуют их на своем сайте.

"Рекомендация простая: смотрите на то, что написано на сайте банка, и просто никому, даже если человек при этом представляется сотрудником кредитной организации, не давайте ту информацию, которую давать нельзя", – напомнил эксперт.





Александр Власов эксперт в области информационной безопасности Сотрудники банка никогда не спросят номер вашей кредитной карты, ПИН-код и трехзначный номер, находящийся на обороте карты.

Ранее СМИ сообщили, что в России резко возросло число мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации.

Только за прошедшее лето Центробанк направил операторам связи информацию о более чем 2,5 тысячи номеров, с которых банковским клиентам поступали звонки. В итоге в 218 случаях операторы заблокировали номера, в 59 – установили ограничение на финансовые сервисы, а в 198 – обнаружили подмену банковских номеров. При этом более чем в 2 тысячах случаев никаких мер не было принято из-за отсутствия правовых оснований.

Первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев подчеркнул, что статистика не показывает, сколько именно жалоб от клиентов-физлиц поступило, речь идет лишь о количестве телефонных номеров.

В ЦБ пообещали начать борьбу с мошенниками, и одним из способов будет создание актуальной базы номеров операторов связи.

До этого операторы МТС, "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") предупредили об утечках в случае создания Единой информационной системы проверки сведений об абоненте.

Систему планируют разработать в Центробанке и Минкомсвязи для борьбы с подменами сим-карт. Через кредитные и иные организации должны будут получать от операторов связи информацию о статусе сим-карты, абонентского договора и персональные данные абонентов.

В ЦБ считают, что единый оператор ЕИС станет только маршрутизатором запросов, посредником между мобильными операторами и банками. Хранить сведения у себя он не будет. Операторы "большой тройки" же полагают, что в документе не прописаны требования к безопасности передачи информации. Эксперты обращают внимание на то, что безопасных систем нет и дополнительные меры защиты ЕИС окажутся необходимы.