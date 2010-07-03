Эксперт оценил рост числа мошеннических звонков с подменой номеров банков

15:23
15:23
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Агентство "Москва"/Евгения Смолянская
Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов прокомментировал Москве 24 сообщение, что в России возросло число мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации. По его мнению, реализовать схему с подменой номера технически несложно, поэтому следует всегда проверять, кто вам набирает. Это можно сделать, например, перезвонив в свой банк.
"Всегда можно с помощью простейших способов, в том числе переадресации, сделать так, как будто вы звоните с любого номера... Поэтому эта схема крайне опасна. Человек видит знакомый номер своего банка, его о чем-то спрашивают, что-то предлагают, и он с полным доверием относится к тому, кто ему звонит", – пояснил специалист.
Для того чтобы защитить себя от мошенников, Власов также посоветовал обращать внимание на памятки по кибербезопасности от вашего банка. Обычно кредитные организации публикуют их на своем сайте.
"Рекомендация простая: смотрите на то, что написано на сайте банка, и просто никому, даже если человек при этом представляется сотрудником кредитной организации, не давайте ту информацию, которую давать нельзя", – напомнил эксперт.
Ранее СМИ сообщили, что в России резко возросло число мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации.
Только за прошедшее лето Центробанк направил операторам связи информацию о более чем 2,5 тысячи номеров, с которых банковским клиентам поступали звонки. В итоге в 218 случаях операторы заблокировали номера, в 59 – установили ограничение на финансовые сервисы, а в 198 – обнаружили подмену банковских номеров. При этом более чем в 2 тысячах случаев никаких мер не было принято из-за отсутствия правовых оснований.
Первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев подчеркнул, что статистика не показывает, сколько именно жалоб от клиентов-физлиц поступило, речь идет лишь о количестве телефонных номеров.
В ЦБ пообещали начать борьбу с мошенниками, и одним из способов будет создание актуальной базы номеров операторов связи.
До этого операторы МТС, "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") предупредили об утечках в случае создания Единой информационной системы проверки сведений об абоненте.
Систему планируют разработать в Центробанке и Минкомсвязи для борьбы с подменами сим-карт. Через кредитные и иные организации должны будут получать от операторов связи информацию о статусе сим-карты, абонентского договора и персональные данные абонентов.
В ЦБ считают, что единый оператор ЕИС станет только маршрутизатором запросов, посредником между мобильными операторами и банками. Хранить сведения у себя он не будет. Операторы "большой тройки" же полагают, что в документе не прописаны требования к безопасности передачи информации. Эксперты обращают внимание на то, что безопасных систем нет и дополнительные меры защиты ЕИС окажутся необходимы.
Читайте также
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: