Мужчина выпал из окна 6-го этажа после нападения с ножом на дочь и жену в Москве

Фото: Следственный комитет РФ

Мужчина напал с ножом на свою супругу и дочь на улице Южнобутовской в Москве, после чего выпал с 6-го этажа дома. Об этом сообщает "МВД Медиа".

Отмечается, что 14 июня сотрудникам полиции поступило сообщение о бытовом конфликте между жителями одного из столичных домов. Между мужем, женой и их 19-летней дочерью произошла ссора, после чего мужчина напал на них с ножом и нанес ранения.

Женщина и ее дочь смогли выбежать из квартиры на лестничную площадку. В пресс-службе добавили, что потерпевшие были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

После произошедшего напавший выпал с 6-го этажа дома. Мужчина был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

"В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", – отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что мужчина из Сургута нанес тестю не менее семи ранений после того, как тот отказался вернуть ему жену. Перед произошедшим между родственниками произошла ссора.

По словам источника, мужчина употреблял наркотики и избивал жену, в связи с чем отец женщины забрал ее домой. После нападения мужчина скрылся, в данный момент полиция разыскивает его.



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