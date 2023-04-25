Житель Башкирии рассказал о попытке супруги зарезать их спящую дочь

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Мать совершила нападение с ножом на спящую 12-летнюю дочь в деревне Янтышево Хайбуллинского района Башкирии. Отец девочки рассказал, что услышал крики из дома.

Он отметил, что утром 24 апреля встал около 06:30 и попросил супругу разбудить ребенка. Женщина сказала, что девочка направилась в туалет, после чего мужчина решил подождать ее на улице. Через некоторое время он услышал крики из дома.

"В спальню захожу – там ножом прямо режет жена. Я ее схватил, нож в сторону оттолкнул, дочке сказал убегать. Жена кричала, что убьет ее. Нож отобрал с такой силой – прямо согнулся", – сообщает телеканал "360" со ссылкой на отца девочки.

По словам мужчины, пока он звонил в скорую помощь, женщина обещала убить ребенка. Отец принял решение самостоятельно отвезти дочь к медикам. Женщине вызвали скорую помощь, которая поставила ей укол и отвезла в больницу.

"В августе-сентябре у ее сестренки случился инсульт, впала в кому. Жена была с ней, ухаживала. Она же фельдшером работала в деревне, сама медик. Домой приехала и начала болеть. А такой агрессии не замечали, только спать не могла", – добавил собеседник телеканала.

Он уточнил, что с девочкой все нормально, а супругу направили в психиатрическое отделение.

Управление Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело. По данным ведомства, девочка смогла оказать сопротивление напавшей женщине, отцу удалось выхватить нож и оказать дочери первую помощь.

Ранее суд арестовал до 24 июня мать младенца, тело которого было обнаружено в туалете поезда на Московском центральном кольце. Уточняется, что женщине предъявили обвинение по пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.