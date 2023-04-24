Мать убитого в электричке в Москве младенца могла спланировать преступление заранее – СМИ

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Задержанная 24-летняя девушка, совершившая убийство новорожденного в электричке в Москве, могла спланировать преступление заранее. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Судя по всему, женщина изначально готовилась к этому убийству, по крайней мере, кухонный нож, которым она убила младенца, везла с собой", – сказал собеседник издания.

В беседе с газетой он также задался вопросом, почему никто из пассажиров не слышал криков рожающей женщины и не нашел ребенка после его убийства в туалете.

Согласно информации источника, после родов женщина нанесла младенцу несколько ударов ножом. В его дыхательных путях были обнаружены кусочки туалетной бумаги, что, предположил собеседник издания, может свидетельствовать о попытке женщины заставить ребенка прекратить дышать.

"Предварительно, у женщины имеются проблемы с психикой, сейчас она в неадекватном состоянии", – сообщил он.

Тело новорожденного мальчика обнаружили утром 24 апреля в электричке на шоссе Фрезер в Москве. Мертвого младенца со следами насильственной смерти оставили в санузле электропоезда.

По факту произошедшего столичный СК возбудил уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 ("Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии").

В ходе расследования выяснилось, что девушка родила ребенка в санузле электрички. После этого, по информации следователей, она убила ребенка и оставила его тело в вагоне поезда.

В настоящее время женщина задержана следователями. Позже ее доставят в отделение для допроса.

