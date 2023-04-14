Труп мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в подвале на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Правоохранители обнаружили труп мужчины в подвальном помещении жилого дома на Загородном шоссе в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале следственного управления Следственного комитета столицы.

По данным правоохранителей, тело было найдено с признаками насильственной смерти. В связи с этим СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

"В настоящее время следователи и криминалисты столичного Следственного комитета работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего", – поделились в ведомстве.

Ранее сообщалось, что москвич избил бывшую девушку, а затем, связав ее скотчем, подверг издевательствам. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное лишение свободы" и "Насильственные действия сексуального характера". Правоохранители организовали следственные мероприятия, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу.

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