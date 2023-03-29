Тело девушки со следами насилия нашли в квартире на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Тело девушки с признаками насильственной смерти нашли в квартире на севере столицы. Главное следственное управление Следственного комитета по Москве рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"По данным следствия, 29 марта 2023 года в квартире жилого дома, расположенного на Бескудниковском бульваре в Москве, обнаружено тело 24-летней девушки с признаками насильственной смерти", – говорится в публикации.

По факту обнаружения тела Тимирязевский межрайонный следственный отдел следственного управления по САО завел уголовное дело об убийстве.

Специалисты продолжают работать на месте случившегося. Следователи намерены установить все обстоятельства происшествия.

Ранее тела супругов с признаками насильственной смерти обнаружили в одной из столичных квартир на Ленинском проспекте. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

Правоохранители выяснили, что муж и жена проживали в съемной квартире. Близкие и родственники не могли выйти на связь с ними в последнее время.



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