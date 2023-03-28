СК начал проверку по факту обнаружения пакета с фрагментом тела женщины в Москве-реке

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следственный комитет организовал проверку после того, как в Москве-реке был найден пакет с фрагментом тела женщины. О происшествии ГСУ Следственного комитета по столице рассказало в своем официальном телеграм-канале.

"28 марта 2023 года в акватории Москвы-реки обнаружен пакет с фрагментом тела, предположительно, женщины", – говорится в публикации.

Проверку проводит Симоновский межрайонный следственный отдел следственного управления по ЮАО. Специалисты намерены выяснить все обстоятельства случившегося.

В настоящее время следователи опрашивают очевидцев и просматривают материалы с камер видеонаблюдения.

Ранее в Подмосковье у железной дороги нашли отрубленные человеческую голову и ноги. Об этом в полицию сообщил работник железнодорожной станции Кашира.

Правоохранители, приехавшие на место, обнаружили пакет с мужской головой. Они установили личность расчлененного и его место жительства. В квартире были найдены остальные фрагменты тела и труп еще одного мужчины, который, предположительно, покончил с собой.



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