Тело мужчины нашли в диване в столичной квартире на улице Говорова

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Тело мужчины нашли в диване в одной из столичных квартир на улице Говорова. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета по Москве в своем официальном телеграм-канале.

По факту обнаружения тела правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.

"По данным следствия, 7 марта 2023 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Говорова в Москве, в диване обнаружено тело хозяина квартиры", – говорится в публикации.

Специалисты работают на месте происшествия, в рамках расследования они намерены восстановить всю картину случившегося.

Ранее тела супругов с признаками насильственной смерти нашли в одной из столичных квартир на Ленинском проспекте.

Правоохранители выяснили, что муж и жена проживали в съемной квартире. Близкие и родственники не могли выйти на связь с ними в последнее время.

По факту обнаружения тел следователи завели уголовное дело.



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