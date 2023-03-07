15:45Происшествия
Тело мужчины нашли в диване в столичной квартире на улице Говорова
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Тело мужчины нашли в диване в одной из столичных квартир на улице Говорова. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета по Москве в своем официальном телеграм-канале.
По факту обнаружения тела правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.
"По данным следствия, 7 марта 2023 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Говорова в Москве, в диване обнаружено тело хозяина квартиры", – говорится в публикации.
Специалисты работают на месте происшествия, в рамках расследования они намерены восстановить всю картину случившегося.
Ранее тела супругов с признаками насильственной смерти нашли в одной из столичных квартир на Ленинском проспекте.
Правоохранители выяснили, что муж и жена проживали в съемной квартире. Близкие и родственники не могли выйти на связь с ними в последнее время.
По факту обнаружения тел следователи завели уголовное дело.
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