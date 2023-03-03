Двое мужчин убили друг друга на Кубани

Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Краснодарскому краю"

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело после обнаружения тел двух местных жителей с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба СК. Дело расследуется по статье "Убийство".

По предварительным данным, вечером 2 марта на Школьной улице в Славянске-на-Кубани между мужчинами 65 и 37 лет произошла ссора на бытовой почве. В ходе конфликта пенсионер поджег иномарку своего оппонента, а также дважды выстрелил в него из ружья. При этом в ответ он получил колотое ранение в грудь. От полученных повреждений оба мужчины скончались на месте.

На месте работают следователи и криминалисты следственного управления СКР по краю. Они пытаются установить все обстоятельства произошедшего, а также мотивы совершения преступления.

Как сообщает телеканал "360", мужчины долгое время судились. Отмечается, что один из погибших купил участок, а по документам оказалось, что метр земли находится на территории пенсионера. В итоге мужчина отвоевал свой метр земли, но грубо с ним обошелся. Пенсионер не выдержал, поджег BMW своего оппонента, схватил ружье и выстрелил.

Местные жители отрицательно характеризуют молодого участника конфликта. Они утверждают, что он мог "решить вопрос" за деньги, чем довел пенсионера до состояния аффекта.

Ранее сообщалось, что мужчина из Уфы убил двух своих сыновей, а после покончил с собой. Мотивы злоумышленника не были установлены, правоохранители проводили комплекс следственно-оперативных мероприятий для выяснения всех деталей происшествия.

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