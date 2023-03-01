Тела молодой матери и ее малолетней дочери обнаружили в квартире в Белгороде

Фото: телеграм-канал Mash

В квартире в Белгороде были найдены тела 27-летней девушки и ее восьмимесячного ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону.

В ведомстве уточнили, что сообщение о случившемся поступило в полицию 22 февраля. Тела девушки и ее дочери обнаружили с признаками насильственной смерти.

Следователи завели уголовное дело по подпунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, в том числе малолетнего"). В настоящее время были организованы следственные действия и судебные экспертизы.

"Устанавливаются мотивы совершенного преступления. Кроме того, следствием будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению преступления в отношении ребенка", – отмечается в сообщении.

По информации СМИ, девушка убила своего ребенка и покончила с собой после ухода супруга из семьи. У нее якобы наблюдалась послеродовая депрессия.

Ранее говорилось, что 23-летняя жительница Обнинска месяц хранила в кладовке тело погибшего от болезни сына. Обвиняемая плохо следила за своим малолетним сыном, часто оставляла его без присмотра на длительное время и кормила только один раз в сутки.

Она проигнорировала гниение, которое образовалось на коже ребенка, и не стала обращаться в медицинское учреждение. В результате болезни младенец скончался.



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