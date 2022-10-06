Под Волгоградом мужчина нашел тело младенца

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина обнаружил сверток с телом младенца в городе Урюпинске, по данному факту проводится доследственная проверка, сообщается на сайте СУ СК по Волгоградской области.

По данным следствия, тело новорожденного мальчика было обнаружено местным жителем утром в четверг, 6 октября, во время прогулки с собакой.

Ведомство проводит мероприятия по установлению обстоятельств случившегося, а также личности матери младенца, выбросившей своего ребенка. В настоящее время тело мальчика направлено на судебно-медицинское исследование, в ходе которого будет названа причина и примерный срок наступления смерти.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – добавили в СК.

Ранее на западе Москвы обнаружили тело недоношенного младенца. Оно лежало в мусорном контейнере вблизи многоквартирного дома на Матвеевской улице. Правоохранители нашли мать ребенка. По факту случившегося была организована доследственная проверка.

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