Тело недоношенного младенца нашли в мусорном контейнере на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело недоношенного младенца обнаружили в мусорном контейнере вблизи многоквартирного дома на Матвеевской улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по столице, передает Агентство "Москва".

"26 сентября 2022 года в мусорном контейнере <...> обнаружен плод недоношенного ребенка мужского пола примерно пяти месяцев", – говорится в сообщении.

Уточняется, что следователи установили женщину 1987 года рождения, которая родила 26 сентября. Она рассказала правоохранителям, что плод не подавал признаков жизни, поэтому она поместила его в полиэтиленовый пакет и выбросила в мусорный контейнер близ квартиры.

По факту происшествия Никулинский межрайонный следственный отдел следственного управления по ЗАО ГСУ СК РФ организовал доследственную проверку. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также назначены судебные экспертизы.

Ранее сообщалось, что случайный прохожий обнаружил тело новорожденной девочки в мусорном контейнере в непосредственной близости от жилых многоэтажек в районе Люблино на юго-востоке Москвы. Столичный главк СК возбудил уголовное дело. Матерью девочки оказалась уроженка Краснодарского края 1998 года рождения. Женщину задержали.