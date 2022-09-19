В Москве обнаружили тело младенца в мусорном контейнере

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

На улице Люблинской на юго-востоке Москвы нашли тело младенца в мусорном контейнере. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры столицы.

Уточняется, что тело увидел случайный прохожий. По данному факту проводится проверка. У места происшествия работу правоохранительных органов координируют заместитель прокурора ЮВАО Михаил Сухарев и заместитель Люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев.

Ранее в Астраханской области суд назначил мужчине, держащего дочь в собачьем вольере, 5 лет и 2 месяца колонии общего режима. Злоумышленник с февраля по апрель текущего года избивал десятилетнего ребенка, запирал ее в собачьем вольере на территории дома и привязывал к кровати.

Также в детском садике Тобольска во время утренней прогулки умерла двухлетняя девочка. На теле ребенка не нашли телесных повреждений. Возбуждено дело по части 2 статьи 109 УК РФ.