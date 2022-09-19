Следователи установили мать девочки, тело которой обнаружили в мусорном баке в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Правоохранители установили мать новорожденной девочки, чье тело было обнаружено в мусорном контейнере на Люблинской улице на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка Следственного комитета.

Отмечается, что ей оказалась уроженка Краснодарского края 1998 года рождения, которая, по предварительным данным, родила ребенка 16 сентября в арендуемой квартире на Люблинской улице. В ближайшее время ее доставят в подразделение СК для допроса.

Инцидент произошел 19 сентября. Случайный прохожий нашел тело новорожденной девочки в мусорном контейнерев непосредственной близости от жилых многоэтажек. По данному факту проверку организовала столичная прокуратура.

Столичное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка"). Следователи устанавливают обстоятельства инцидента, назначена судебно-медицинская экспертиза.