Правоохранители установили хозяина собаки, напавшей на девочку в Дрожжине – СМИ

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Правоохранительные органы установили хозяина собаки, которая в минувшие выходные покусала 13-летнюю девочку в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Отмечается, что хозяином животного является 64-летний мужчина. В настоящее время он находится на допросе. Решение о задержании владельца собаки пока не принималось.

Инцидент произошел в субботу, 17 сентября, в подмосковном поселке Дрожжино. Девочка выгуливала домашнее животное, когда на нее набросилась немецкая овчарка. В результате она получила множественные травмы: у ребенка была прокусана челюсть и разорвано ухо.

При этом хозяин агрессивной собаки, оттащив животное, просто скрылся с места происшествия, не оказав ребенку никакой помощи. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

