Дело завели против хозяина кабана, загрызшего человека в Иркутской области

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Усольский городской суд Иркутской области избрал меру пресечения для хозяина кабана, из-за укуса которого погиб человек. Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба суда.

"26 июля Усольский городской суд избрал меру пресечения 35-летнему жителю поселка Тельма, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что соседи мужчины неоднократно жаловались на то, что он не следит за своим скотом и отпускает его пастись без присмотра. В данном случае это и привело к трагедии. Кроме того, ранее обвиняемый уже привлекался к ответственности, но по административной статье. Следствие просило отправить его под домашний арест.

С учетом ряда факторов, в том числе наличия у мужчины малолетнего ребенка на иждивении, суд принял решение взять с обвиняемого подписку о невыезде и надлежащем поведении. Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года в КоАП РФ планируется ввести штрафы до 200 тысяч рублей для хозяев питомцев, которые покусали людей. Кроме того, отдельные штрафы предусмотрят для чиновников, которые должны отвечать за пристройство бездомных собак и кошек, но этого не делают.

