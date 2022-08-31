Напавшую на людей в Магнитогорске обезьяну начала искать полиция

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Полиция Магнитогорска разыскивает напавшую на девочек обезьяну, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

"В связи с тем, что в настоящее время в Магнитогорске проводятся мероприятия по установлению места нахождения потенциально опасного животного, обращаемся к гражданам. Уважаемые магнитогорцы, если вам известно местонахождение обезьяны, сообщите об этом незамедлительно в полицию", – отметили в ведомстве РИА Новости.

В МВД также призвали не пытаться поймать животное самостоятельно.

Ранее стало известно, что обезьяна покусала нескольких человек в Магнитогорске. Об этом рассказала местная жительница Елизавета Клищенко. По ее словам, обезьяна напала не только на нее, но еще и на двоих детей.

Клищенко отметила, что животное выбежало на дорогу. Девушка начала ее понемногу отталкивать в сторону пешеходной дороги, но обезьяна ее укусила.

