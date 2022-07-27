Пострадавшей от обезьяны в Мытищах девочке потребуется тяжелая реабилитация – омбудсмен

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Детский омбудсмен в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что девочке, пострадавшей от нападения агрессивной обезьяны в Мытищах, предстоит пройти тяжелую реабилитацию. Об этом пишет Агентство "Москва".

"Девочка получила тяжелейшие травмы. Сейчас идет заживление по плану, но ей предстоит тяжелая реабилитация для ручки, для ножки, там, где были сшиты сухожилия. Чтобы все двигалось, чтобы все работало", – объяснила она.

Сбежавшая из частного зоопарка обезьяна напала на двухлетнюю девочку в деревне Терпигорьево городского округа Мытищи. После произошедшего ребенка госпитализировали и прооперировали.

Позднее Мишонова рассказала, что в результате укусов обезьяны у девочки были порваны сухожилия на пальцах руки и ноги. После операции их подвижность была восстановлена.

По факту произошедшего подмосковная полиция возбудила уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Следователи главного следственного управления СК РФ по региону также завели дело о халатности.