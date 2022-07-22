Пострадавшую от укусов обезьяны девочку в Подмосковье перевели в обычную палату

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова сообщила о переводе пострадавшей от укусов обезьяны девочки в обычную палату из реанимации.

"Девчушка идет на поправку. Их с мамой уже перевели из реанимации в обычную палату. Врачи уверены – все будет хорошо", – написала она в своем телеграм-канале.

По словам Мишоновой, у девочки в результате укусов обезьяны были порваны сухожилия на пальцах руки и ноги, после операции их подвижность была восстановлена.

Омбудсмен подчеркнула, что виновные в инциденте понесут наказание.

Ранее в Мытищах обезьяна напала на ребенка. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Тогда Мишонова уточнила, что обезьяна жила в частном зоопарке.

Подмосковная полиция сообщилао возбуждении уголовного дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В СК РФ сообщили, что также заведено уголовное дело о халатности должностных лиц.

Известно, что медики уже прооперировали ребенка.

