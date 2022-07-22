В ГД планируют пересмотреть наказание для владельцев агрессивных животных

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Первый зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов сообщил, что административные наказания для владельцев животных, которые причинили вред здоровью людей, будут пересматривать с целью совершенствования системы. Уголовные санкции достаточны, заявил он в разговоре с РИА Новости.

"Нет, здесь достаточно возможностей сегодня для привлечения к ответственности вплоть до лишения свободы, наша задача в том, чтобы плюсом к уголовной была административная", – прокомментировал депутат.

По его словам, во втором чтении ГД в осенней сессии рассмотрят проект о штрафах за укусы животных. Он содержит соответствующие административные санкции.

Ранее в Мытищах произошел инцидент с нападением обезьяны на ребенка. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова уточнила, что обезьяна жила в частном зоопарке.

Подмосковная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В СК РФ сообщили, что также заведено уголовное дело о халатности должностных лиц.

Известно, что медики уже прооперировали ребенка.

