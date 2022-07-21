Ребенка госпитализировали после нападения сбежавшей обезьяны в Подмосковье

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Сбежавшая обезьяна напала на девочку в подмосковных Мытищах, ребенка госпитализировали. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

Происшествие случилось в деревне Терпигорьево городского округа Мытищи. Городская прокуратура проведет проверку из-за нападения обезьяны.

По данным ведомства, при проверке установят обстоятельства и причины произошедшего.

"(Будет) дана оценка соблюдения законодательства по ответственному обращению с животными, а также соблюдению законодательства о несовершеннолетних", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 11-летнему мальчику после укуса собаки под Архангельском ампутировали руку из-за упущенного времени. 4 июля на ребенка напала собака, принадлежавшая его семье. Минздрав региона принял решение экстренно доставить пострадавшего в Москву рейсом санавиации. В клинике мальчика уже ждали врачи, однако его по ошибке доставили в другое учреждение, где не оказалось возможности экстренно оказать помощь без привлечения дополнительных ресурсов.

