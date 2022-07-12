В Египте в районе Хургады ограничили любые занятия на воде после нападения акулы

В Египте в районе Хургады после нападения акулы ограничили любые занятия на воде, включая рыбалку, дайвинг и серфинг. По решению местных властей, часть пляжей закроют до пятницы, 15 июля. Купание там разрешено лишь на глубине до метра.

Египетские отели обязаны увеличить количество спасателей. Популярные у туристов поездки на катерах с купанием тоже под запретом. С начала месяца в районе Хургады произошло уже два смертельных случая нападения акул на человека. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.