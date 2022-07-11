У туристического сервиса Russpass обновился сайт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

У цифрового туристического сервиса Russpass изменился интерфейс главной страницы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На сайте сервиса появились карточки с названиями самых востребованных функций: "Отели", "Музеи", "Экскурсии", "Авиабилеты", "Ж/д билеты" и "Направления". Теперь можно переходить из раздела в раздел, не покидая главную страницу.

Заммэра столицы Наталья Сергунина отметила, что новый интерфейс – это еще один шаг к тому, чтобы бронирование билетов, гостиниц, экскурсий и туров не занимало много времени. По ее словам, сервис постоянно развивается и становится удобнее для пользователей. Кроме того, теперь он доступен на четырех языках – к русскому, английскому и испанскому добавился арабский.

В каждом из шести разделов, расположенных на главной странице портала, также появился спецблок с пятью актуальными предложениями туроператоров, перевозчиков, отельеров и экскурсоводов. Это облегчит выбор туристам, которые пока не определились, где будут жить и какие достопримечательности планируют посетить.

При нажатии на любую из шести вкладок поисковая строка автоматически переключается на работу в выбранной категории. К примеру, если выбрать раздел "Отели", сервис настроится на поиск среди отелей, если выбрать раздел "Авиабилеты" – на поиск предложений авиаперевозчиков.

Ранее сообщалось, что к цифровому туристическому сервису Russpass за два года с момента запуска проекта подключилась тысяча компаний со всей России. Заммэра Москвы Наталья Сергунина отмечала, что сервис способствует увеличению туристического потока в Москву и другие регионы, он был одним из инструментов развития внутреннего туризма в период пандемии.

В числе партнеров Russpass – туроператоры, экскурсионные бюро, гостиницы, заведения общепита и другие организации, представляющие отрасль.