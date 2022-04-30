Russpass представил подборку лучших парков России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На портале Russpass появилась подборка пяти лучших городских парков России, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Так, в список вошли парки, расположенные в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Кисловодске и Казани.
Столичный парк "Зарядье" протянулся от стен Кремля до границ древнего Китай-города. Подробнее о его особенностях можно узнать на Russpass, также все желающие могут заказать экскурсию.
Парк Галицкого в Краснодаре является излюбленным местом отдыха местных жителей и гостей города. На территории парка есть музыкальный лабиринт, фонтаны, скалодром и несколько арт-объектов, а в амфитеатре проходят концерты, лекции и фотосессии.
Парк Тысячелетия в Казани был открыт к юбилею столицы Татарстана в 2005 году. На территории парка установлен фонтан в виде казана, который поддерживают скульптуры мифических существ.
Также в подборку вошли Центральный парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова на Елагином острове в Санкт-Петербурге, где раньше располагалась резиденция императрицы Марии Федоровны, и Национальный парк "Кисловодский".
Ранее сообщалось, что к цифровому туристическому сервису Russpass за два года с момента запуска проекта подключилась тысяча компаний со всей России. Заммэра Москвы Наталья Сергунина отмечала, что сервис способствует увеличению туристического потока в Москву и другие регионы, он был одним из инструментов развития внутреннего туризма в период пандемии.
В числе партнеров Russpass – туроператоры, экскурсионные бюро, гостиницы, заведения общепита и другие организации, представляющие отрасль.
Число пользователей туристического сервиса Russpass достигло 3 млн – Сергунина
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: