Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Туризм

09:23

Russpass представил подборку лучших парков России

туризмпарки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На портале Russpass появилась подборка пяти лучших городских парков России, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, в список вошли парки, расположенные в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Кисловодске и Казани.

Столичный парк "Зарядье" протянулся от стен Кремля до границ древнего Китай-города. Подробнее о его особенностях можно узнать на Russpass, также все желающие могут заказать экскурсию.

Парк Галицкого в Краснодаре является излюбленным местом отдыха местных жителей и гостей города. На территории парка есть музыкальный лабиринт, фонтаны, скалодром и несколько арт-объектов, а в амфитеатре проходят концерты, лекции и фотосессии.

Парк Тысячелетия в Казани был открыт к юбилею столицы Татарстана в 2005 году. На территории парка установлен фонтан в виде казана, который поддерживают скульптуры мифических существ.

Также в подборку вошли Центральный парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова на Елагином острове в Санкт-Петербурге, где раньше располагалась резиденция императрицы Марии Федоровны, и Национальный парк "Кисловодский".

Ранее сообщалось, что к цифровому туристическому сервису Russpass за два года с момента запуска проекта подключилась тысяча компаний со всей России. Заммэра Москвы Наталья Сергунина отмечала, что сервис способствует увеличению туристического потока в Москву и другие регионы, он был одним из инструментов развития внутреннего туризма в период пандемии.

В числе партнеров Russpass – туроператоры, экскурсионные бюро, гостиницы, заведения общепита и другие организации, представляющие отрасль.

Число пользователей туристического сервиса Russpass достигло 3 млн – Сергунина

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать