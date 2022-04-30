Russpass представил подборку лучших парков России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На портале Russpass появилась подборка пяти лучших городских парков России, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, в список вошли парки, расположенные в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Кисловодске и Казани.

Столичный парк "Зарядье" протянулся от стен Кремля до границ древнего Китай-города. Подробнее о его особенностях можно узнать на Russpass, также все желающие могут заказать экскурсию.

Парк Галицкого в Краснодаре является излюбленным местом отдыха местных жителей и гостей города. На территории парка есть музыкальный лабиринт, фонтаны, скалодром и несколько арт-объектов, а в амфитеатре проходят концерты, лекции и фотосессии.

Парк Тысячелетия в Казани был открыт к юбилею столицы Татарстана в 2005 году. На территории парка установлен фонтан в виде казана, который поддерживают скульптуры мифических существ.

Также в подборку вошли Центральный парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова на Елагином острове в Санкт-Петербурге, где раньше располагалась резиденция императрицы Марии Федоровны, и Национальный парк "Кисловодский".

Ранее сообщалось, что к цифровому туристическому сервису Russpass за два года с момента запуска проекта подключилась тысяча компаний со всей России. Заммэра Москвы Наталья Сергунина отмечала, что сервис способствует увеличению туристического потока в Москву и другие регионы, он был одним из инструментов развития внутреннего туризма в период пандемии.

В числе партнеров Russpass – туроператоры, экскурсионные бюро, гостиницы, заведения общепита и другие организации, представляющие отрасль.