На Кипре пожаловались на антироссийские санкции – СМИ

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После присоединения Кипра к антироссийским санкциям местные жители не знают, как им быть, поскольку именно россияне готовы были достаточно тратить на отдыхе и инвестировать в долгосрочные проекты, пишет журнал L'Espresso.
Авторы статьи напомнили, что в городе Лимасол есть русскоязычная община численностью 50 тысяч человек, которая является памятником дружбы между двумя странами. Также указывается, что на протяжении нескольких десятилетий Кипр развивал особые отношения с инвесторами и туристами из РФ.
"Однако сейчас страна – член Европейского союза присоединилась к политике санкций против Москвы. Теперь судьба общины и экономики, привыкшей полагаться на нее, висит на волоске. "Как же мы будем без русских?", – вопрос, который гуляет по базарам", – говорится в публикации.
Из-за сокращения присутствия россиян остров может потерять более 600 миллионов евро, приводятся в статье подсчеты местного правительства. Кроме того, председатель Совета отельеров Лимасола Харис Теохарус пожаловался, что теперь российские туристы вместо Кипра едут в Турцию. По его словам, остров платит несоразмерную цену за санкции по сравнению с другими европейскими государствами.
Западные страны усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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