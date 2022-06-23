Запад задался целью нарушить российско-турецкое авиасообщение – МИД РФ

Фото: depositphotos/flogeljiri

Страны Запада своими санкциями в частности преследуют цель нарушить российско-турецкое авиасообщение. Об этом в интервью ТАСС заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Он добавил, что профильные ведомства двух стран интенсивно работают, чтобы исключить любые риски и неудобства, которые могут возникнуть у россиян, отправляющихся в Турцию.

Ранее сообщалось, что российские туристы беспрепятственно могут оплачивать картой "Мир" услуги почти во всех отелях Турции. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, подключение значительной части инфраструктуры Турции к приему карт "Мир" подтвердил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой. Догузова также отметила, что содействие расширению использования карты за рубежом является ключевой задачей ведомства.

До этого сообщалось, что власти Турции смягчили правила въезда в республику, отменив требование предъявлять результаты ПЦР-тестов или тестов на антитела. Как уточняется, с 1 июня для въезда в страну не будут запрашиваться справки с отрицательным результатом ПЦР-теста. Кроме того, не требуется отрицательный результат экспресс-теста на антитела.

