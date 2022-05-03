Министр туризма Кубы заявил, что страна надеется восстановить турпоток из России

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Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда выразил надежду на восстановление туристического потока из России, нарушенного из-за сложной международной обстановки. Он добавил, что российский рынок остается одним из наибольших приоритетов для Кубы.
"Я уверен, что Россия может занять 2-3 место по числу посетивших Кубу туристов в дальнейшем", – приводит слова министра ТАСС.
Он пояснил, что ведется работа над внедрением использования карт платежной системы "Мир".
Ранее министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что приостановка членства России в Совете ООН по правам человека создает риски аналогичных шагов в отношении стран, отстаивающих свою независимость.
"Сегодня это Россия, а завтра это может быть любая из стран юга, которые не преклоняются перед доминированием и отстаивают свою независимость", – сказал министр.
Кроме того, сообщалось, что этим летом Куба может начать принимать российские карты "Мир". Аналогичный вопрос прорабатывают власти Венесуэлы. Советник по туризму посольства Кубы в РФ Хуан Карлос Эскалона Пельисер подчеркнул, что данный вопрос обсуждался еще до пандемии, однако переговоры приостановили из-за COVID-19.
Куба не будет требовать от въезжающих результат ПЦР-теста и сертификат о вакцинации
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