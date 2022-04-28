В Ростуризме сообщили, что рост цен на отдых в регионах РФ не превышает уровень инфляции

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Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что рост цен на отдых в большинстве российских регионов не превышает уровень инфляции.
"По большинству регионов, по большинству направлений рост цен в пределах сезонных колебаний и не превышает уровень инфляции. Конечно, по отдельным направлениям, по отдельным гостиницам, в основном в премиальном сегменте – четыре-пять звезд, мы видим рост цен и выше – до 50% и даже выше. Но это в первую очередь связано с острым дефицитом и нехваткой таких гостиниц на текущий момент, особенно на курортных территориях", – сообщила она в ходе брифинга.
По словам Догузовой, Ростуризм, Роспотребнадзор и ФАС оперативно пресекают случаи недобросовестной конкуренции.
Она добавила, что с мая по сентябрь текущего года увеличение турпотока по стране может составить 20% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достигнуть 31 миллиона туристов.
Начиная с майских праздников туристические регионы РФ готовы принимать большой поток путешественников, отметила Догузова. 17,5 тысячи классифицированных средств размещения и еще около 10 тысяч средств размещения, для которых классификация не является обязательной, сообщили о готовности принимать туристов в текущем курортном сезоне.
Ранее в Госдуме призвали россиян отказаться от поездок за границу в майские праздники.
Замглавы комитета Госдумы по спорту Сергей Бурлаков добавил, что в России достаточно мест, где можно хорошо отдохнуть. При этом тем, кто все же уезжает, следует не вступать в конфликты и не отвечать на провокации.
Дополнительные поезда запустят на юг в разгар туристического сезона – Ростуризм
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