Меры против РФ в ООН создают риски для стран, отстаивающих свою независимость – МИД Кубы

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Приостановка членства России в Совете ООН по правам человека создает риски аналогичных шагов в отношении стран, отстаивающих свою независимость. Об этом заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

"Сегодня это Россия, а завтра это может быть любая из стран Юга, которые не преклоняются перед доминированием и отстаивают свою независимость", – приводит слова министра ТАСС.

О том, что Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека, стало известно 7 апреля. За резолюцию отдали голос 93 страны. Против проголосовали 24 государства, не участвовали в голосовании 58.

Проект резолюции подготовил ряд стран Запада, включая США, Украину и Латвию. Уточнялось, что подобное решение принимается против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.

В свою очередь, зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что Россия приняла решение о досрочном прекращении 7 апреля своих полномочий в Совете ООН по правам человека. Представитель Кремля Дмитрий Песков позднее заявил, что Москва сожалеет в связи с исключением РФ из СПЧ.

Россия прекратила членство в Совете Европы с 16 марта. Решение об исключении РФ из Совета Европы приняли в комитете министров организации на внеочередном заседании.

10 марта российский МИД опубликовал заявление, в котором сообщил, что Россия больше не будет принимать участия в Совете Европы. В ведомстве подчеркнули, что это связано с тем, что Евросоюз и НАТО разрушают данную организацию и усугубляют гуманитарно-правовую ситуацию в Европе, превращая Совет в площадку для самолюбования.

