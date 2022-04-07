Песков прокомментировал исключение РФ из СПЧ

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Представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире британского телеканала Sky News заявил, что Москва сожалеет в связи с исключением РФ из СПЧ.

"Мы сожалеем об этом, мы продолжим отстаивать наши интересы всеми возможными законными средствами... и высказывать нашу позицию", – заявил Песков.

Зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин, в свою очередь, сообщил ТАСС, что Россия досрочно прекратит 7 апреля свои полномочия в СПЧ. Он заявил, что это решение не является отступлением от своих международных обязательств в правозащитной сфере.

О том, что Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека, стало известно 7 апреля. За резолюцию отдали голос 93 страны. Против проголосовали 24 государства. Не участвовали в голосовании 58 участников.

Проект резолюции подготовил ряд стран Запада, включая Соединенные Штаты, Украину и Латвию. Уточнялось, что подобное решение принимается против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее заявлял, что исключение России из Совета ООН по правам человека невообразимо, беспрецедентно и не поможет переговорам между РФ и Украиной. Он отметил, что нет никаких сомнений, что провокация в Буче является постановкой.

