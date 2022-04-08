Куба и Венесуэла могут начать принимать карты "Мир"

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Уже этим летом Куба может начать принимать российские карты "Мир". Аналогичный вопрос прорабатывают власти Венесуэлы, сообщает газета "Известия" со ссылкой на дипломатов обеих стран.

Советник по туризму посольства Кубы в РФ Хуан Карлос Эскалона Пельисер подчеркнул, что данный вопрос обсуждался еще до пандемии, однако переговоры приостановили из-за COVID-19.

"Мы надеемся, что к лету все будет готово, российские туристы смогут использовать карты "Мир" на Кубе", – сказал советник по туризму.

В свою очередь, в российском посольстве Венесуэлы отметили, что предложение о подключении страны к платежной системе "Мир" было сделано финансовым властям страны российской стороной. В настоящее время данный вопрос изучается.

"О конкретных датах, когда здесь заработают карты "Мир", говорить пока преждевременно", – заявили в дипмиссии.

В марте 2022 года спрос россиян на платежные карты "Мир" вырос втрое по сравнению с прошлогодним уровнем. По результатам исследования, проведенного Росбанком, спрос на дебетовые карты "Мир" за январь – март 2022 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в 2,4 раза. Больше всего карт "Мир" оформили жители Москвы, Приморского края, Хабаровского края, Якутии и Красноярского края.

Аналитики отмечают, что на фоне заявлений компании Apple об ограничении доступа к некоторым сервисам, а также решений Mastercard и Visa относительно карт своих платежных систем спрос на карты "Мир" в марте стал пиковым – прирост составил 427%.

