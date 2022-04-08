Куба и Венесуэла могут начать принимать карты "Мир"

15:42
Фото: ТАСС/"Ведомости"/Андрей Гордеев
Уже этим летом Куба может начать принимать российские карты "Мир". Аналогичный вопрос прорабатывают власти Венесуэлы, сообщает газета "Известия" со ссылкой на дипломатов обеих стран.
Советник по туризму посольства Кубы в РФ Хуан Карлос Эскалона Пельисер подчеркнул, что данный вопрос обсуждался еще до пандемии, однако переговоры приостановили из-за COVID-19.
"Мы надеемся, что к лету все будет готово, российские туристы смогут использовать карты "Мир" на Кубе", – сказал советник по туризму.
В свою очередь, в российском посольстве Венесуэлы отметили, что предложение о подключении страны к платежной системе "Мир" было сделано финансовым властям страны российской стороной. В настоящее время данный вопрос изучается.
"О конкретных датах, когда здесь заработают карты "Мир", говорить пока преждевременно", – заявили в дипмиссии.
В марте 2022 года спрос россиян на платежные карты "Мир" вырос втрое по сравнению с прошлогодним уровнем. По результатам исследования, проведенного Росбанком, спрос на дебетовые карты "Мир" за январь – март 2022 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в 2,4 раза. Больше всего карт "Мир" оформили жители Москвы, Приморского края, Хабаровского края, Якутии и Красноярского края.
Аналитики отмечают, что на фоне заявлений компании Apple об ограничении доступа к некоторым сервисам, а также решений Mastercard и Visa относительно карт своих платежных систем спрос на карты "Мир" в марте стал пиковым – прирост составил 427%.
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