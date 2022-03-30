Эксперт перечислила способы бесконтактной оплаты с телефона в условиях санкций

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Начальник управления развития карточного бизнеса МКБ Татьяна Курзякова рассказала, как оплачивать покупки при помощи смартфона после приостановки работы в России крупных иностранных платежных систем.
Эксперт отметила, что россияне, у которых есть действующая карта "Мир" с подключенным сервисом Mir Pay, могут платить, как раньше.
"Mir Pay – российский аналог Apple Pay или Google Pay, который позволяет проводить бесконтактную оплату устройствами на операционной системе Android. Сервис доступен клиентам более 80 российских банков", – приводит слова Курзяковой агентство "Прайм".
Владельцы гаджетов от Samsung, продолжила она, могут использовать платежный сервис Samsung Pay. Кроме того, по словам эксперта, во многих магазинах уже предусмотрена возможность оплачивать товары и услуги по QR-кодам.
Также бесконтактная оплата продолжает работать для владельцев платежных колец, которые предлагают некоторые банки, заключила представитель МКБ.
Курзякова также посоветовала брать с собой во время похода в магазин обычные банковские карты и наличные.
Ранее сообщалось, что в марте спрос россиян на платежные карты "Мир" вырос втрое по сравнению с прошлогодним уровнем. Больше всего данных карт оформили жители Москвы, Приморского края, Хабаровского края, Якутии и Красноярского края.
Как выяснили аналитики, на фоне заявлений компании Apple об ограничении доступа к некоторым сервисам, а также решений Mastercard и Visa относительно карт своих платежных систем спрос на карты "Мир" в марте стал пиковым – прирост составил 427%.
Банк ВТБ дал своим клиентам совет по бесконтактной оплате
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