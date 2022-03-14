Эксперт объяснила, как платить со смартфона в условиях санкций

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Аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова рассказала, что заблокированные сервисы для оплаты со смартфона можно заменить аналогами. Об этом сообщает агентство "Прайм".

По словам эксперта, россияне могут перейти на платежную систему MirPay, которая поддерживает работу карт "Мир". Приложение поддерживают устройства на Android и OC. При этом Лынова напомнила, что для оплаты необходима технология NFC.

Однако специалист предупредила о риске мошенничества. Она уточнила, что пользователи могут случайно попасть на ненадежные сервисы оплаты и лишиться сбережений.

Ранее Visa и Mastercard объявили о приостановке всех операций на территории России. Карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться американскими системами. Также в России не будут работать карты Mastercard и Visa, выпущенные за пределами страны.

Помимо этого, платежные сервисы Apple Pay и Google Pay для карт систем Visa и Mastercard стали недоступны в России. В ЦБ отметили, что можно воспользоваться стандартной контактной или бесконтактной оплатой в полном объеме с помощью Mir Pay.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

