Более трети россиян планируют оформить карту "Мир" – UnionPay

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Около 35% россиян собираются оформить совместную карту "Мир" – UnionPay после отключения платежных систем Visa и Masterсard в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob.
Отмечается, что 37% участников исследования заявили, что не планируют заводить такую карту с возможностью оплаты товаров и услуг в 180 странах мира. Еще 28% опрошенных не определились.
Опрос показал, что карту "Мир" – UnionPay хотят завести 39% мужчин и 28% женщин. Чаще всего такие планы имеют россияне с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (44%), а также граждане в возрасте от 45 лет (37%).
В исследовании приняли участие 1,6 тысячи экономически активных граждан из всех округов России.
Ранее Visa и Mastercard объявили о приостановке всех операций на территории России. Так, карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться американскими системами. Также в России не будут работать карты Mastercard и Visa, выпущенные за пределами страны.
Позднее Центробанк заявил, что платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать внутри России в обычном режиме. Держатели Visa и Mastercard смогут расплачиваться картами, делать переводы и проводить операции в банкомате.
Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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