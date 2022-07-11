Названа стоимость отдыха в отелях Дагестана

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пакет с турпакетами". В ней телезрителям рассказывают о стоимости туров на популярных направлениях.

В Махачкале в июле приземлился первый туристический чартерный рейс. Спрос на отдых в Дагестане в этом году огромный. Он вошел в топ-направлений.

Цены на неделю за двоих взрослых начинаются от 50 тысяч рублей. И это стоимость только за трехзвездочный отель. Однако цена доходит почти до 100 тысяч рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.